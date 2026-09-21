Він перебував у небі над країною 27 хвилин. Про це оборонне відомство Молдови повідомило у соцмережах.

Що кажуть у Молдові?

Міноборони країни зазначило, що порушення повітряного простору сталося у ніч проти 21 вересня, о 00:17. О 00:44 об'єкт зник з радарів поблизу села Табани Бричанського району.

За даними оборонного відомства, рух літального апарата зафіксували з боку населеного пункту Трибусівка Вінницької області України у напрямку Хрустової у Придністров'ї. Згодом він попрямував на північ, до прикордонного міста Ямпіль.

Після того об'єкт продовжив рух у напрямку міста Дондушень. О 00:38 він рухався в бік Бричанського району, де і зник.

Кишинів обмежував повітряний простір у північному регіоні країни. Цей захід безпеки тривав 24 хвилини.

Цей випадок несанкціонованого польоту в повітряному просторі країни стався після масованих атак Росії на Україну, здійснених тієї ж ночі,

– заявили у Міністерстві оборони Молдови.

В район села Табани відправили працівників розвідки, розмінування Національної армії та інші силові структури. Молдова разом із партнерами продовжують моніторинг повітряного простору. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Що відомо про російські диверсії?

Зазначимо, що The Guardian поспілкувавшись із працівниками розвідок Латвії, Чехії та Швеції, написали, що європейські спецслужби готуються до російських гібридних атак. Деякі з них наголошують, що це питання не найближчих років, а місяців.

Також Еммануель Макрон дав розпорядження уряду Франції підготувати план захисту своїх стратегічних об'єктів від фізичних і кіберзагроз. Рішення ухвалили через різке зростання кількості російських диверсій на території Європи.

Кремль суттєво розширив масштаб гібридних операцій на території країн Європейського Союзу та НАТО, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, енергетики та оборонно-промислового комплексу. Західні посадовці та аналітики застерігають, що нарощування диверсій і провокацій із використанням дронів створює найсерйознішу загрозу безпеці континенту за останні десятиліття. Вони не виключають, що подальша ескалація ситуації може призвести до жертв серед населення.