Так, не європейські посадовці не виключають, що загострення ситуації може призвести до жертв серед населення. Подробиці повідомляє видання Bloomberg.

Як росіяни створюють нові загрози для Європи?

Протягом останніх місяців зафіксовано серію небезпечних інцидентів у кількох країнах континенту, серед яких знищення безпілотників поблизу газової платформи в Чорному морі біля берегів Румунії та перехоплення озброєного дрона в аеропорту Лейпцига.

Окрім цього, винищувачі НАТО збили російський дрон у повітряному просторі Литви, який залетів із території Білорусі.

Представники західних розвідувальних служб зазначають, що Москва змінила фокус дій і зосередилася на логістичних та оборонних об'єктах, безпосередньо пов'язаних із підтримкою України.

Цілі в оборонному секторі та на критичній інфраструктурі

Серед мішеней російських спецслужб опинилися керівники провідних європейських зброярських компаній та виробничі потужності.

Зокрема, керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер змушений пересуватися під посиленою охороною після викриття планів його вбивства та підпалу його будинку.

Генеральний директор естонської компанії Milrem Robotics Кулдар Вяарсі підтвердив зростання загрози для підприємств галузі.

Очевидно, що європейська оборонна промисловість працює в іншому середовищі безпеки, ніж кілька років тому. Як компанія, чиї системи використовуються кількома країнами НАТО та іншими союзниками, включно з Україною, ми повинні враховувати відповідні ризики,

– наголосив Кулдар Вяарсі.

Водночас виробник радарів Hensoldt намагається отримати дозвіл федеральної поліції Німеччини на самостійне збивання безпілотників над власними заводами.

Підпали, кібератаки та підриви на транспортних шляхах

У Польщі, яка слугує ключовим хабом для постачання допомоги Україні, зафіксували низку кібератак на комунальні підприємства, лікарні та енергомережі, а також пошкодження залізничної колії в напрямку кордону.

У Великій Британії правоохоронці затримали чоловіка за підозрою в передачі російській розвідці даних про інфраструктуру з виробництва дронів для вчинення диверсій.

Виконавчий директор фінської енергетичної компанії Savon Voima Юха Рясянен зауважив, що досягти повної захищеності розподільчих мереж практично неможливо.

Фізична безпека, моніторинг, камери та різні методи виявлення постійно вдосконалюються. Але найважливішим є те, щоб люди навчилися терпляче ставитися до можливих відключень електроенергіїЮ

– зазначив Юха Рясянен.

Відповідь союзників та реакція Кремля

Попри спроби дестабілізувати ситуацію, спецслужби Заходу застосовують проти російської гібридної мережі контртерористичні методики, розроблені під час боротьби з екстремістськими угрупованнями.

Представники розвідки зазначають, що Москва зазвичай наймає виконавців через інтернет, пропонуючи грошову винагороду замість ідеологічного мотивування.

Високопосадовиця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас підкреслила, що Європа стикається з хвилею дедалі активніших гібридних атак кінетичного характеру.

Аналітики вважають, що така стратегія Кремля дає протилежний результат, оскільки вона спонукає європейські уряди збільшувати військові витрати та посилювати допомогу Києву.

Зокрема, Німеччина оголосила про чергові поставки систем протиповітряної оборони Iris-T та кількох тисяч ударних безпілотників для Збройних сил України.