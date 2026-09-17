Так, европейские чиновники не исключают, что обострение ситуации может привести к жертвам среди населения. Подробности сообщает издание Bloomberg.

Как россияне создают новые угрозы для Европы?

В течение последних месяцев зафиксирована серия опасных инцидентов в нескольких странах континента, среди которых уничтожение беспилотников вблизи газовой платформы в Черном море у берегов Румынии и перехват вооруженного дрона в аэропорту Лейпцига.

Кроме того, истребители НАТО сбили российский дрон в воздушном пространстве Литвы, который залетел с территории Беларуси.

Представители западных разведывательных служб отмечают, что Москва изменила направление своих действий и сосредоточилась на логистических и оборонных объектах, непосредственно связанных с поддержкой Украины.

Цели в оборонном секторе и на критической инфраструктуре

Среди целей российских спецслужб оказались руководители ведущих европейских оружейных компаний и производственные мощности.

В частности, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер вынужден передвигаться под усиленной охраной после того, как были раскрыты планы его убийства и поджога его дома.

Генеральный директор эстонской компании Milrem Robotics Кулдар Вяарси подтвердил рост угрозы для предприятий отрасли.

Очевидно, что европейская оборонная промышленность работает в иных условиях безопасности, чем несколько лет назад. Как компания, чьи системы используются несколькими странами НАТО и другими союзниками, включая Украину, мы должны учитывать соответствующие риски,

– подчеркнул Кулдар Вяарси.

В то же время производитель радаров Hensoldt пытается получить разрешение федеральной полиции Германии на самостоятельный сбивание беспилотников над собственными заводами.

Поджоги, кибератаки и взрывы на транспортных путях

В Польше, которая служит ключевым хабом для поставок помощи Украине, зафиксировали ряд кибератак на коммунальные предприятия, больницы и энергосети, а также повреждение железнодорожных путей в направлении границы.

В Великобритании правоохранители задержали мужчину по подозрению в передаче российской разведке данных об инфраструктуре по производству дронов для совершения диверсий.

Исполнительный директор финской энергетической компании Savon Voima Юха Рясянен отметил, что достичь полной защищенности распределительных сетей практически невозможно.

Физическая безопасность, мониторинг, камеры и различные методы обнаружения постоянно совершенствуются. Но самое важное – чтобы люди научились терпеливо относиться к возможным отключениям электроэнергии,

– отметил Юха Рясянен.

Ответ союзников и реакция Кремля

Несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию, спецслужбы Запада применяют против российской гибридной сети контртеррористические методики, разработанные в ходе борьбы с экстремистскими группировками.

Представители разведки отмечают, что Москва обычно нанимает исполнителей через интернет, предлагая денежное вознаграждение вместо идеологической мотивации.

Высокопоставленная чиновница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что Европа сталкивается с волной все более активных гибридных атак кинетического характера.

Аналитики считают, что такая стратегия Кремля приводит к обратному результату, потому что она побуждает европейские правительства увеличивать военные расходы и усиливать помощь Киеву.

В частности, Германия объявила об очередных поставках систем противовоздушной обороны Iris-T и нескольких тысяч ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины.