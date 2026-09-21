Он находился в небе над страной 27 минут. Об этом министерство обороны Молдовы сообщило в соцсетях.

Что говорят в Молдове?

Минобороны страны отметило, что нарушение воздушного пространства произошло в ночь на 21 сентября, в 00:17. В 00:44 объект исчез с радаров вблизи села Табаны Бричанского района.

По данным министерства обороны, движение летательного аппарата зафиксировали со стороны населенного пункта Трибусовка Винницкой области Украины в направлении Хрустовой в Приднестровье. Впоследствии он направился на север, к пограничному городу Ямполь.

После этого объект продолжил движение в направлении города Дондушень. В 00:38 он двигался в сторону Бричанского района, где и исчез.

Кишинев ограничил воздушное пространство в северном регионе страны. Эта мера безопасности продолжалась 24 минуты.

Этот случай несанкционированного полета в воздушном пространстве страны произошел после массированных атак России на Украину, осуществленных той же ночью,

– заявили в Министерстве обороны Молдовы.

В район села Табаны направили сотрудников разведки, саперов Национальной армии и другие силовые структуры. Молдова вместе с партнерами продолжает мониторинг воздушного пространства. Дополнительную информацию обещают предоставить позже.

Что известно о российских диверсиях?

Отметим, что The Guardian, пообщавшись с сотрудниками разведок Латвии, Чехии и Швеции, написал, что европейские спецслужбы готовятся к российским гибридным атакам. Некоторые из них подчеркивают, что речь идет не о ближайших годах, а о месяцах.

Также Эммануэль Макрон дал распоряжение правительству Франции подготовить план защиты своих стратегических объектов от физических и киберугроз. Решение было принято из-за резкого роста числа российских диверсий на территории Европы.

Кремль существенно расширил масштаб гибридных операций на территории стран Европейского Союза и НАТО, совершая атаки на объекты критической инфраструктуры, энергетики и оборонно-промышленного комплекса. Западные чиновники и аналитики предупреждают, что наращивание диверсий и провокаций с использованием дронов создает самую серьезную угрозу безопасности континента за последние десятилетия. Они не исключают, что дальнейшая эскалация ситуации может привести к жертвам среди населения.