Какие риски несет возможный удар по Днестровской ГЭС для соседних стран

Россия целенаправленно наносит удары по украинской энергетике в преддверии зимы, пытаясь оставить людей без света и тепла, пишет NewsMaker.md. Из-за этого вражеские беспилотники все чаще залетают на территорию соседних государств, создавая прямую угрозу для их экономики и безопасности граждан.

Председатель парламентской комиссии по безопасности Молдовы Лилиан Карп подчеркнул, что пролеты российских дронов над их территорией значительно участились. В частности, 24 сентября беспилотники фиксировали на севере страны, что свидетельствует об атаках на приграничные украинские регионы.

Мы надеемся, что целью не была Днестровская ГЭС, поскольку это представляет огромный риск для Молдовы,

– отметил Карп.

По его словам, война уже привела к жертвам и инцидентам в Румынии и Польше, и эти действия агрессора ставят под угрозу здоровье и благополучие граждан всего региона. Для украинцев это означает дополнительные риски для стабильности энергосистемы, что может напрямую повлиять на стоимость жизни и графики отключений зимой.

Что известно о предыдущих нарушениях воздушного пространства

Напомним, что это не первый подобный инцидент. В ночь на 21 сентября неизвестный объект нарушил воздушное пространство Молдовы, пробыв там 27 минут. Аппарат залетел со стороны Винницкой области и двигался в направлении Приднестровья, поэтому Кишинев был вынужден ограничить полеты на севере страны.

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Европейские спецслужбы уже готовятся к усилению российских гибридных атак на объекты критической инфраструктуры. Наращивание диверсий создает серьезнейшую угрозу безопасности континента, которая может ударить по экономической стабильности и кошелькам европейцев.