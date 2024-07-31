Різниця у дві копійки: як змінився офіційний курс долара та євро
31 липня 2024, 16:00Читать новость на русском
Протягом доби НБУ майже не змінив офіційний курс долара та євро. Різниця склала до 2 копійок.
Офіційний курс 31 липня
За даними НБУ зараз офіційний курс долара складає 41,02 гривні за долар. Тобто ціна цієї валюти впала на 2 копійки.
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Офіційний курс євро тепер складає 44,41 гривні за євро. Валюта додала у ціні 1 копійку.
Курс долара на готівковому ринку
- У банках: купівля становить 41,15 гривні, а продаж – 41,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,90 гривні, а продаж – 41,40 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,16 гривні, а продаж – 41,33 гривні.
Чого чекати до кінця тижня
В коментарі 24 каналу Тарас Лєсовий озвучив прогнозовані коридори для долара та євро на міжбанківському ринку: 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.
На готівковому ринку очікується, що долар коштуватиме 40,70 – 42 гривні, а євро – 43,50 – 46,50 гривні.