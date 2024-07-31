Официальный курс 31 июля

По данным НБУ сейчас официальный курс доллара составляет 41,02 гривны за доллар. То есть цена этой валюты упала на 2 копейки.

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Официальный курс евро теперь составляет 44,41 гривны за евро. Валюта прибавила в цене 1 копейку.

Курс доллара на наличном рынке

В банках: покупка составляет 41,15 гривны, а продажа – 41,30 гривны.

покупка составляет 41,15 гривны, а продажа – 41,30 гривны. В обменниках: покупка – на уровне 40,90 гривны, а продажа – 41,40 гривны.

покупка – на уровне 40,90 гривны, а продажа – 41,40 гривны. На черном рынке: покупка – 41,16 гривны, а продажа – 41,33 гривны.

Чего ждать до конца недели

В комментарии 24 канала Тарас Лесовой озвучил прогнозируемые коридоры для доллара и евро на межбанковском рынке: 40,70 – 41,70 гривны и 43,50 – 45,50 гривны соответственно.

На наличном рынке ожидается, что доллар будет стоить 40,70 – 42 гривны, а евро – 43,50 – 46,50 гривны.

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