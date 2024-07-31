Курс доллара в злотых до конца лета
По состоянию на 31 июля, среднебанковский курс доллара к злотым составляет 3,83 злотого. Зато средний курс в обменниках составляет 3,93 злотого.
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Соответственно, чтобы обменять 1 000 долларов, понадобится 3 830 злотых в банках и 3 930 злотых в обменниках. До конца лета эти суммы могут измениться, но не существенно – ориентировочно на 100 – 200 злотых в любую сторону.
Наличный курс доллара наличными
- В банках: покупка составляет 41,15 гривны, а продажа – 41,30 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,90 гривны, а продажа – 41,41 40 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,16 гривны, а продажа – 41,33 гривны.