Курс доллара в злотых до конца лета

По состоянию на 31 июля, среднебанковский курс доллара к злотым составляет 3,83 злотого. Зато средний курс в обменниках составляет 3,93 злотого.

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Соответственно, чтобы обменять 1 000 долларов, понадобится 3 830 злотых в банках и 3 930 злотых в обменниках. До конца лета эти суммы могут измениться, но не существенно – ориентировочно на 100 – 200 злотых в любую сторону.

Напомним! Сегодня курс злотых к гривне составляет 10,35 гривны в обменниках. Зато курс доллара колеблется в диапазоне 40,90 – 41,40 гривны.

Наличный курс доллара наличными