Почему происходит вывод
НБУ выводит банкноты для того, чтобы повышать качество и защиту денег. Изъятие происходит постепенно.
Читайте также Пенсионеры могут остаться без средств на карточках: о чем надо знать всем
Гражданин может самостоятельно осуществить обмен средств в НБУ или в одном из доверенных банков. Финансовое учреждение обязано заменить купюры, подлежащих изъятию на действующие банкноты.
Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов,
– говорится в сообщении НБУ.
Какие банкноты будут изъяты
НБУ принял решение об изъятии купюр, которые были выпущены до 2003 года. Процесс вывода должен происходить постепенно.
Какие гривны изымают из обращения:
- выводятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен;
- монеты – 1, 2, 5, 25 копеек.
Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,
– сообщает НБУ.