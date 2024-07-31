Почему происходит вывод

НБУ выводит банкноты для того, чтобы повышать качество и защиту денег. Изъятие происходит постепенно.

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Гражданин может самостоятельно осуществить обмен средств в НБУ или в одном из доверенных банков. Финансовое учреждение обязано заменить купюры, подлежащих изъятию на действующие банкноты.

Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов,

– говорится в сообщении НБУ.

Какие банкноты будут изъяты

НБУ принял решение об изъятии купюр, которые были выпущены до 2003 года. Процесс вывода должен происходить постепенно.

Какие гривны изымают из обращения:

выводятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен;

монеты – 1, 2, 5, 25 копеек.

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,

– сообщает НБУ.

Заметьте! Сейчас указанные купюры уже нельзя использовать как способ расчета.