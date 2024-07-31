Чому відбувається виведення
НБУ виводить банкноти для того, аби підвищувати якість та захист грошей. Вилучення відбувається поступово.
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Громадянин може самостійно здійснити обмін коштів у НБУ чи в одному з довірених банків. Фінансова установа зобов'язана замінити купюри, що підлягають вилученню на чинні банкноти.
Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні, спрямованого на підвищення захисту та якості грошей і спрощення готівкових розрахунків,
– йдеться у повідомленні НБУ.
Які банкноти будуть вилучені
НБУ прийняв рішення про вилучення купюр, які були випущені до 2003 року. Процес виведення має відбуватися поступово.
Які гривні вилучають з обігу:
- виводяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень;
- монети – 1, 2, 5, 25 копійок.
Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,
– повідомляє НБУ.