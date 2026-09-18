Платіжки за воду і тепло можуть різко зрости: що треба терміново перевірити

Комунальні витрати можуть несподівано зрости через одну непомітну деталь. Багато споживачів ігнорують це правило, а потім дивуються сумам у квитанціях.

Чому суми в платіжках можуть збільшитися

Лічильник води, газу чи тепла виконує роль головного фінансового арбітра між вами та постачальником послуг, і саме від його точності залежить, чи платитиме людина за реальний "ресурс", про що повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області﻿.

Усі засоби вимірювальної техніки:

мають свій термін придатності;

підлягають періодичній повірці.

Для лічильників води та тепла цей інтервал становить 4 роки. Якщо пропустити цей дедлайн, то постачальник втратить право використовувати показання приладу для розрахунків.

Тобто, нарахування за комунальні послуги почне здійснюватися за середніми нормами споживання. А це вже призведе до збільшення цифр у квитанції.

Сформований небаланс за визначеними алгоритмами розподіляється між мешканцями будинку,

– пояснили українцям.

Наприклад, якщо частина квартир не має лічильників або прилади не пройшли повірку вчасно, то це може впливати на розподіл обсягів споживання та суму нарахувань.

Аби захистити свої кошти, слід перевірити технічні паспорти своїх приладів обліку – знайти дату останньої повірки та відрахувати 4 роки.

Адже справний і повірений лічильник це передусім захист ваших коштів та оплата за фактично спожитий ресурс,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення уряд тимчасово призупиняв обов'язкову повірку лічильників для населення. Проте згодом цю вимогу відновили для більшості регіонів України, окрім територій, де ведуться активні бойові дії, або які перебувають під окупацією.