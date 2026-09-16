Коли саме комунальники мають право відключити послуги за борги

В Україні не встановлено мінімальної суми заборгованості, за наявності якої постачальник отримує право припинити надання послуг. Головне правило для споживачів – рахунок за комуналку не повинен залишатися неоплаченим понад один місяць.

При цьому мораторій на відключення та нарахування пені скасовано на більшості територій України. Винятом є регіони, де тривають активні бойові дії або які перебувають під окупацією, повідомляє НКРЕКП.

Постачальник зобов'язаний завчасно повідомити боржника про припинення надання послуги. Строк попередження залежить від виду комунальних послуг:

Електроенергія: письмове сповіщення надсилають щонайменше за 10 робочих днів до вимкнення.

письмове сповіщення надсилають щонайменше за 10 робочих днів до вимкнення. Газ та вода: про припинення надання послуг повідомляють за 30 днів.

про припинення надання послуг повідомляють за 30 днів. Опалення: у багатоквартирних будинках тепло в окремих квартирах не відключають, однак на борг нараховують пеню, а постачальник може звернутися до суду.

Що зробити споживачеві, щоб комунальні послуги не відключили

Отримавши попередження, боржник має можливість врегулювати ситуацію до дати припинення послуги. Є два основні шляхи розв'язання проблеми:

Повне погашення боргу: після внесення коштів необхідно одразу надати постачальнику квитанцію або інше підтвердження платежу.

після внесення коштів необхідно одразу надати постачальнику квитанцію або інше підтвердження платежу. Реструктуризація заборгованості: оформлення договору дозволяє виплачувати накопичений борг частинами протягом певного часу.

Як відновити послуги, якщо їх уже відрізали за борги

Якщо постачальник уже припинив надання послуг, для їх повторного підключення доведеться спочатку повністю погасити всю суму заборгованості. Крім того, споживачу необхідно окремо оплатити монтажні роботи з повторного підключення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, з 1 жовтня частина українців отримає можливість платити менше за електроенергію. Йдеться про громадян, що користуються електроопаленням.

Річ у тім, що протягом усього опалювального сезону, тобто, з 1 жовтня до 30 квітня за споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна. Вона наразі – 2,64 гривні за кіловат-годину.