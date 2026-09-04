Який тариф на світло діятиме у жовтні

З 1 вересня базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін і становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте суттєво заощадити можна завдяки переходу на багатозонний облік, про що повідомили у ПАТ "Львівобленерго". Встановлення такого приладу дає змогу гнучко регулювати суму комуналки.

Використання двозонного приладу дозволяє платити лише 2,16 гривні за кіловат-годину у період із 23:00 до 07:00, тоді як удень діє стандартна ціна 4,32 гривні.

Тризонний лічильник має ще вигідніший нічний тариф – 1,73 гривні з 23:00 до 07:00. У інші години розцінки такі:

у пікові години з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 вартість електроенергії зростає до 6,48 гривні;

а решту часу застосовується звичайний тариф – 4,32 гривні.

Які пільги будуть діяти з 1 жовтня

Окремий механізм підтримки передбачено для домогосподарств, де електроенергія є основним джерелом обігріву житла. Протягом усього опалювального сезону з 1 жовтня до 30 квітня за споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна. Вона наразі складає – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Усі обсяги понад цей ліміт розраховуватимуться за базовою ставкою. Тобто, нині – 4,32 гривні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли планують наступне підвищення тарифів на електроенергію

За рішенням уряду, діючий тариф у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину зафіксовано щонайменше до кінця жовтня. Інформації про подальше зростання вартості електроенергії поки немає.

Водночас нинішній тариф покриває лише приблизно 55% реальних ринкових витрат. Йдеться саме про виробництво й транспортування електроенергії,