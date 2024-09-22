Як виплачується пенсія після смерті пенсіонера: основні аспекти

В Україні родичі можуть отримати невиплачену пенсію померлого пенсіонера згідно з пенсійним законодавством. Це право реалізується в разі смерті особи, яка отримувала пенсію.

Як отримати пенсію після смерті пенсіонера

Як повідомляють у ПФУ, заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна подати безпосередньо в сервісному центрі фонду або дистанційно через вебпортал електронних послуг. Таке право мають родичі померлого.

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Вони можуть подати заявку на виплату протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Невиплачена сума пенсії нараховується до місяця смерті включно.

Важливо! При зверненні кількох членів родини відповідна сума пенсії розподіляється між ними порівну.

Таким чином, право на виплату мають члени сім’ї, які проживали з пенсіонером на день його смерті, а також непрацездатні особи. Зокрема, ними вважаються:

чоловік чи дружина, батьки з інвалідністю або старші 65 років;

діти до 18 років або з інвалідністю до 18 років;

діти, які навчаються до 23 років;

члени родини, які доглядають за дітьми померлого до 8 років, незалежно від віку.

Зверніть увагу! Виплата недоотриманої пенсії померлого пенсіонера регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".