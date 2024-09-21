На скільки зросла максимальна пенсія у 2024
З 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність сягнув 2 3610 гривень. Відповідно, максимальна пенсія склала 23 610 гривень.
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Водночас станом на 1 липня цього року розмір середньої пенсії сягнув:
- для всіх пенсіонерів – 5 816,62 гривні;
- для працюючих пенсіонерів – 6 216,20 гривень.
Яку пенсію отримують українці зараз
У ПФУ підрахували, що станом на 1 липня, пенсію більш як 10 тисяч гривень отримують 12,48% осіб. У інших пенсіонерів ці виплати такі:
- більшість українських пенсіонерів – 26,14% – має пенсію менш як 3 тисячі гривень;
- 17,32% осіб мають виплати від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,59% пенсіонерів отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,47% – від 5 001 до 10 000 гривень.