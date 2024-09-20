Курс валют у банках

Станом на ранок 20 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,25 гривні (-5 копійок проти 19 вересня) та продаж – по 41,78 гривні (-2 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,90 гривні (-10 копійок), а продаж – по 46,60 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,65 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,74 гривні (-6 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-6 копійок). Купівля євро по 46,40 гривні (-1 копійка), а продаж по 46,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,42 гривні (+27 копійок), а продають – по 41,88 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+27 копійок), а продають – по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,15 гривні (-11 копійок), а продають – по 46,78 гривні (+1 копійка).

За яким курсом гривні продають євро

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що в останній тиждень вересня загальні зміни на валютному ринку залишатимуться позиційними, а курсові тренди будуть змінюватись кожні декілька днів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Щоденні зміни будуть мінімальними, тобто не виходитимуть за досить стабільну систему коливань, що виникла внаслідок дії режиму "керованої гнучкості"; крім того, всі зміни на міжбанку віддзеркаляться на готівкових курсах, адже за міжбанком лишається керівна роль на валютному ринку.

Зверніть увагу! Банкір прогнозує, що на міжбанку євро буде на рівні 44 – 46 гривні, а на готівковому – 44 – 46,5 гривні.