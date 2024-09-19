Курс валют у банках
- Станом на ранок 19 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (без змін проти 18 вересня) та продаж – по 41,80 гривні (без змін).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 46 гривень (+10 копійок), а продаж – по 46,60 гривні (+10 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,70 гривні (без змін), а продати – по 41,80 гривні (без змін).
- Купівля євро по 46,41 гривні (+1 копійка), а продаж по 46,60 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,50 гривні (+5 копійок), а продають – по 41,90 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,30 гривні (без змін), а продають – по 46,70 гривні (-3 копійки).
Яким курс долара прогнозують
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на 2025 рік курс в проєкті бюджету закладений на рівні 45 гривень. Водночас залежно від обставин, вартість може варіюватися в проміжку кількох гривень.
Однак це лише проєкт і корективи цілком можливі. Водночас є прогнози від світових фінансових інституцій, згідно з якими курс долара очікується саме на рівні 45 – 45,8 гривні.