Чи чекати на зміни курсу в обмінниках

Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку розповів для Фокуса, що у вересні готівковий та безготівковий ринки стабілізувалися.

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Періодами спред був мінімальний — на рівнях 10–15 копійок від міжбанку. Причина в тому, що існує помітний дефіцит гривні на готівковому ринку,

– сказав він.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank додала, що нині курс активно реагує на новини.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Готівковий ринок доволі сильно реагує на інформаційну складову. Попит на іноземну валюту з боку населення є стійким та доволі високим, що насамперед є наслідком підвищених девальваційних очікувань.

Вона додала, що в серпні обсяг чистої купівлі валюти українцями скоротився до 781 мільйона доларів. Тому нині помірне зростання обсягів особливе відчутне. Коливання залежать від того, що відбувається на міжбанку.

Ключовим індикатором для валютного ринку є котирування на ВРУ. Готівковий ринок рухається синхронно з безготівковим, випереджаючи останній на 0,5–0,7%, тобто фактично на вартість логістики готівкової валюти,

– сказала вона.

Золотько підсумувала, що спекулятивні спроби не приносять результату, оскільки конкуренція між безготівковими інструментами придбання валюти, що доступні українцям, та готівковим ринком дуже значна.