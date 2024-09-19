Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (без изменений по сравнению с 18 сентября) и продажа – по 41,80 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 46 гривен (+10 копеек), а продажа – по 46,60 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,70 гривны (без изменений), а продать – по 41,80 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 46,41 гривны (+1 копейка), а продажа по 46,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,50 гривны (+5 копеек), а продают – по 41,90 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – по (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,30 гривны (без изменений), а продают – по 46,70 гривны (-3 копейки).

Каким курс доллара прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на 2025 год курс в проекте бюджета заложен на уровне 45 гривен. В то же время в зависимости от обстоятельств, стоимость может варьироваться в промежутке нескольких гривен.