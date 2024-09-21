На сколько выросла максимальная пенсия в 2024 году
С 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность достиг 2 3610 гривен. Соответственно, максимальная пенсия составила 23 610 гривен.
Читайте также Евро дешевеет, доллар растет: за сколько можно купить валюту сейчас
В то же время по состоянию на 1 июля этого года размер средней пенсии достиг:
- для всех пенсионеров – 5 816,62 гривны;
- для работающих пенсионеров – 6 216,20 гривен.
Какую пенсию получают украинцы сейчас
В ПФУ подсчитали, что по состоянию на 1 июля, пенсию более 10 тысяч гривен получают 12,48% лиц. У остальных пенсионеров эти выплаты следующие:
- большинство украинских пенсионеров – 26,14% – имеет пенсию менее 3 тысяч гривен;
- 17,32% лиц имеют выплаты от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,59% пенсионеров получают пенсию от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен.