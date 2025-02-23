Як самостійно порахувати пенсію у 2025 році
- Розмір пенсії залежить від страхового стажу та середнього доходу, з якого сплачувалися внески, і обчислюється за формулою: П = Зп х Кс.
- Коефіцієнт страхового стажу (Кс) визначається формулою: Кс = (См х Вс) / (100% х 12), де максимальне значення може досягати 0,85 для певних категорій працівників.
Розрахунок пенсії за віком у 2025 році для кожної особи залежить від особливих умов. Основними факторами, що впливають на розмір пенсії, є страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески.
Як розрахувати пенсію
Що більший стаж і зарплата, то більшою може бути пенсія, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Згідно з нормами, зазначеними в статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", визначення розміру пенсії відбувається за спеціальною формулою:
П = Зп х Кс
У цій формулі:
- П – це сума пенсії, яку людина буде отримувати кожного місяця в гривнях;
- Зп – середній дохід за період трудової діяльності, з якого вносились страхові внески;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу, який враховує загальний час, протягом якого особа сплачувала внески. Цей коефіцієнт збільшується з кожним роком страхового стажу.
Що треба знати про коефіцієнт стажу
Коефіцієнт страхового стажу (Кс) є ключовим для обчислення розміру пенсії та визначається через спеціальну формулу, яка враховує кількість місяців стажу та величину оцінки одного року стажу.
Формула для розрахунку коефіцієнта така:
Кс = (См х Вс) / (100% х 12)
У цій формулі:
- Кс – це коефіцієнт страхового стажу;
- См – загальна кількість місяців страхового стажу;
- Вс – величина оцінки одного року страхового стажу, визначена як 1% для участі в солідарній системі пенсійного страхування.
Зауважте! Максимально можливий коефіцієнт страхового стажу становить 0,75. Однак, для людей з підземним стажем або тих, хто працює в умовах особливої тяжкості (згідно зі Списком № 1), коефіцієнт може досягати 0,85.