Як самостійно порахувати пенсію у 2025 році

Розрахунок пенсії за віком у 2025 році для кожної особи залежить від особливих умов. Основними факторами, що впливають на розмір пенсії, є страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески.

Як розрахувати пенсію

Що більший стаж і зарплата, то більшою може бути пенсія, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з нормами, зазначеними в статті 27 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", визначення розміру пенсії відбувається за спеціальною формулою:

П = Зп х Кс

У цій формулі:

П – це сума пенсії, яку людина буде отримувати кожного місяця в гривнях;

Зп – середній дохід за період трудової діяльності, з якого вносились страхові внески;

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який враховує загальний час, протягом якого особа сплачувала внески. Цей коефіцієнт збільшується з кожним роком страхового стажу.

Що треба знати про коефіцієнт стажу

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) є ключовим для обчислення розміру пенсії та визначається через спеціальну формулу, яка враховує кількість місяців стажу та величину оцінки одного року стажу.

Формула для розрахунку коефіцієнта така:

Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

У цій формулі:

Кс – це коефіцієнт страхового стажу;

См – загальна кількість місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу, визначена як 1% для участі в солідарній системі пенсійного страхування.

Зауважте! Максимально можливий коефіцієнт страхового стажу становить 0,75. Однак, для людей з підземним стажем або тих, хто працює в умовах особливої тяжкості (згідно зі Списком № 1), коефіцієнт може досягати 0,85.