Виплата пенсій після смерті особи

Розмір виплати визначатиметься згідно з законодавством, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Нюанс полягає у тому, що розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію. Якщо літня людина отримувала пенсію згідно з ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії.

Водночас вона не може становити менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13 420 гривень). Проте це правило не розповсюджується на осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету.

Для тих, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або інших законів, розмір допомоги — дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті,

— йдеться на сайті ПФУ.

Зауважте! Для отримання допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. А допомога на поховання виплачується органами ПФУ через зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.