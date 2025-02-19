Як розраховується пенсія

У 2025 році система нарахування пенсій зазнає певних змін, тому варто розглянути, чого очікувати тим, хто отримував мінімальну зарплату. Про те, на які виплати можуть сподіватись громадяни, розповідає 24 Канал.

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Розмір пенсії визначається за формулою: П = Зп × Кс × І.

Зауважте. Для тих, хто отримував мінімальну зарплату, індивідуальний коефіцієнт буде низьким, що безпосередньо вплине на розмір виплат.

Очікуваний розмір пенсії у 2025 році

Станом на 2025 рік мінімальна зарплата в Україні прогнозується на рівні 8000 – 9000 гривень. З огляду на це, орієнтовна мінімальна пенсія складатиме близько 2500 – 3000 гривень. Якщо страховий стаж повний (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія буде не нижчою за встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Якщо ж стаж менший, можливе призначення соціальної допомоги замість пенсії. Важливо враховувати, що пенсії можуть індексуватися залежно від економічної ситуації.

Чи можливі доплати та надбавки

Держава передбачає додаткові виплати для деяких категорій пенсіонерів:

Індексація пенсій відповідно до рівня інфляції.

Доплати для пенсіонерів віком 70+.

Соціальні доплати для осіб із неповним страховим стажем.

Тож. Ті, хто отримував мінімальну зарплату протягом трудового життя, можуть розраховувати на пенсію, що наближена до мінімального рівня. Для підвищення розміру виплат важливо або мати довший страховий стаж, або шукати можливості для офіційного підвищення доходів. Держава періодично переглядає рівень пенсій, проте основні зміни залежать від економічної ситуації в країні.