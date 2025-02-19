Как рассчитывается пенсия

В 2025 году система начисления пенсий претерпит определенные изменения, поэтому стоит рассмотреть, чего ожидать тем, кто получал минимальную зарплату. О том, на какие выплаты могут надеяться граждане, рассказывает 24 Канал.

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Размер пенсии определяется по формуле: П = Зп × Кс × И.

Заметьте. Для тех, кто получал минимальную зарплату, индивидуальный коэффициент будет низким, что непосредственно повлияет на размер выплат.

Ожидаемый размер пенсии в 2025 году

По состоянию на 2025 год минимальная зарплата в Украине прогнозируется на уровне 8000 – 9000 гривен. Учитывая это, ориентировочная минимальная пенсия будет составлять около 2500 – 3000 гривен. Если страховой стаж полный (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), пенсия будет не ниже установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если же стаж меньше, возможно назначение социальной помощи вместо пенсии. Важно учитывать, что пенсии могут индексироваться в зависимости от экономической ситуации.

Возможны ли доплаты и надбавки

Государство предусматривает дополнительные выплаты для некоторых категорий пенсионеров:

Индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

Доплаты для пенсионеров в возрасте 70+.

Социальные доплаты для лиц с неполным страховым стажем.

Итак. Те, кто получал минимальную зарплату в течение трудовой жизни, могут рассчитывать на пенсию, приближенную к минимальному уровню. Для повышения размера выплат важно или иметь длинный страховой стаж, или искать возможности для официального повышения доходов. Государство периодически пересматривает уровень пенсий, однако основные изменения зависят от экономической ситуации в стране.