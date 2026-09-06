Пенсійного стажу нуль: на які виплати від держави чекати у 65 років

Жорсткі вимоги до пенсійного віку змушують багатьох українців хвилюватися за своє фінансове майбутнє. Проте навіть за повної відсутності офіційних записів у трудовій книжці ситуація не є безнадійною.

На які гроші можна розраховувати без стажу?

З 1 січня 2026 року правила виходу на заслужений відпочинок стали суворішими, і тепер для отримання класичної пенсії у 65 років потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу, нагадує ПФУ.

Якщо ж людина працювала неофіційно і не накопичила цього мінімуму, вона має право на базову соціальну допомогу від держави.

Соціальна пенсія є державною допомогою для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу,

– пояснюють у Пенсійному фонді України.

Як оформити соціальну виплату та які документи потрібні?

Щоб отримати гроші, не обов'язково їхати за місцем прописки, адже ПФУ обслуговує громадян за екстериторіальним принципом. Заяву можна подати особисто у будь-якому зручному сервісному центрі або ж онлайн через вебпортал фонду за допомогою електронного підпису.

До заяви обов'язково треба додати паспорт, ідентифікаційний код та реквізити банківського рахунку для зарахування коштів. Якщо у вас є хоч якісь документи про стаж, наприклад, трудова книжка, військовий квиток чи диплом про очне навчання, їх також варто надати фахівцям.

Як держава перевіряє роки вашої роботи?

Увесь ваш трудовий шлях після 1 січня 2004 року фонд бачить автоматично в реєстрі застрахованих осіб. А от періоди роботи до цієї дати доведеться підтверджувати паперовою трудовою книжкою.

Якщо ж ви вирішили відкласти вихід на пенсію, щоб допрацювати необхідні місяці, виплати призначать з дня, наступного за останнім днем місяця, коли ви здобули повний стаж.

Що відомо про передісторію пенсійних змін?

Вимоги до українських пенсіонерів зростають щорічно в рамках перехідного періоду пенсійної реформи. Нагадаємо, раніше ми писали, що для виходу на пенсію у 60 років у 2026 році потрібно мати вже 33 роки стажу.

Якщо ж офіційних років критично не вистачає, держава дозволяє їх докупити.