Скільки треба стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році

Якщо необхідного стажу недостатньо, у 60 років вийти на пенсію не вдасться. Доведеться чекати до 63 або 65 років. Адже тоді вимоги до страхового стажу є нижчими, повідомляє ПФУ.

Наразі мінімуми, залежно від віку, такі:

аби піти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Таким чином, 30 років страхового стажу недостатньо для виходу на пенсію у 60 років. Проте цього вистачить, щоб піти на заслужений відпочинок в 63.

Якою буде пенсія з 30 роками стажу

Розглянемо умовний приклад. Припустимо, що людина:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

виходить на пенсію на загальних умовах;

має 30 років страхового стажу;

мала зарплату 15 тисяч гривень.

Важливо! Розрахунки поведемо через пенсійний калькулятор.

У такому разі при виході на пенсію у 63 роки орієнтовний розмір виплати становитиме приблизно – 5,8 тисячі гривень.



Яка пенсія при зарплаті 15 000 гривень та стажі 30 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Точний розмір пенсії залежить від страхового стажу, заробітку та інших показників, які враховуються під час її розрахунку.

До слова, до 2028 року вимоги до кількості стажу зміняться. Щорічно зростатимуть мінімуми для 60 та 63 років. А от у 65 і надалі для виходу на пенсію вистачатиме – 15 років страхового стажу.

Такі зміни відбуваються в рамках пенсійної реформи. Це частина перехідного періоду.