Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Наразі українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Саме для цього віку встановлений найбільший мінімум. Станом на 2026 рік він – 33 роки страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Для іншого віку вимоги такі:

в 63 роки мінімум, який потрібно набути – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, вимоги до стажу будуть змінюватись. Для 60 та 63 років вони зростатимуть до 2028. А от для 65 років мінімум – 15 років страхового стажу залишатимуться незмінними.

У наступні роки мінімум, який потрібно набути для виходу на заслужений відпочинок в 60 років, зміниться так:

у 2027 році для виходу на пенсію в 60 потрібно буде мати мінімум – 34 роки страхового стажу;

у 2028 – 35 років страхового стажу.

А для 63 років вимоги будуть такі:

у 2027 мінімум сягне – 24 роки страхового стажу;

у 2028 – 25 років стажу.

Нагадаємо, якщо особа не набула достатньо стажу в 65 років, вона має право отримати спеціальну тимчасову допомогу. Ця виплата визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців.

Водночас є обмеження. Така допомога не буде менш як прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Тобто, наразі – 2 595 гривень.

До того ж для призначення цієї виплати особа має відповідати низці вимог. Зокрема, не працювати.