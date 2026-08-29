Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году

Если необходимого стажа недостаточно, в 60 лет выйти на пенсию не удастся. Придется ждать до 63 или 65 лет. Ведь тогда требования к страховому стажу будут ниже, сообщает ПФУ.

В настоящее время минимумы в зависимости от возраста, следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Таким образом, 30 лет страхового стажа недостаточно для выхода на пенсию в 60 лет. Однако этого хватит, чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 года.

Какой будет пенсия при 30 годах стажа

Рассмотрим условный пример. Предположим, что человек:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

выходит на пенсию на общих условиях;

имеет 30 лет страхового стажа;

получала зарплату в размере 15 тысяч гривен.

Важно! Расчеты проведем с помощью пенсионного калькулятора.

В таком случае при выходе на пенсию в 63 года ориентировочный размер выплаты составит примерно 5,8 тысячи гривен.



Какая пенсия при зарплате 15 000 гривен и стаже 30 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Точный размер пенсии зависит от страхового стажа, заработка и других показателей, которые учитываются при ее расчете.

Кстати, к 2028 году требования к длительности стажа изменятся. Ежегодно будут расти минимумы для 60 и 63 лет. А вот в 65 лет и далее для выхода на пенсию будет достаточно 15 лет страхового стажа.

Такие изменения происходят в рамках пенсионной реформы. Это часть переходного периода.