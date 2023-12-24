Три можливих пенсії: які види виплат може отримати військовий після служби

Після звільнення з військової служби кожен військовий має право на одну із пенсій. Щоб отримати свої виплати потрібно мати певну вислугу років.

Пенсія військових

Згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", військові мають право на такі пенсії:

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За віком

Таку пенсію призначають за наявності 25 років вислуги, незалежно від віку. Також її призначають при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років та більше страхового стажу, з яких не менше ніж 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах МВС.

По інвалідності

Її призначають або, якщо інвалідність настала під час служби чи 3 місяців після неї, або якщо вона настала пізніше внаслідок хвороби\каліцтва набутої на службі, у полоні, у заручниках. Додатковою умовою є що особа у цей період не вчинила злочину проти миру та людства.

Через втрату годувальника

Її назначають непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні військовослужбовців, що померли загинули або зникли безвісти.

Від чого залежать виплати

При розрахунку пенсії враховуються такі показники:

оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням на час звільнення або смерті;

процентна надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Враховують останні 24 місяці перед звільненням чи смертю.

Як оформити пенсію

Пенсію перераховують лише у разі підвищення грошового забезпечення для певних категорій службовців.

Для того, щоб отримати пенсію, потрібно подати заяву та перелік документів до ТЦК. Після розгляду справи українця вони передадуть її до ПФУ.

Документи які потрібні:

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідку ОК-5 з ПФУ;

довідку з реквізитами банківського рахунку.

При оформленні пенсії по інвалідності, додатково треба:

довідку медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Натомість якщо члени сім'ї оформлюють пенсію за втратою годувальника, їм потрібні будуть лише наступні папери: