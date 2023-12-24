Пенсия военных

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", военные имеют право на следующие пенсии:

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По возрасту

Такую пенсию назначают при наличии 25 лет выслуги независимо от возраста. Также ее назначают при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах МВД.

По инвалидности

Ее назначают либо, если инвалидность наступила во время службы или 3 месяцев после нее, либо если она наступила позже вследствие болезни увечья приобретенной на службе, в плену, в заложниках. Дополнительным условием является то, что лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.

Из-за потери кормильца

Ее назначают нетрудоспособным членам семьи, находившимся на содержании военнослужащих, умерших погибших или пропавших без вести.

От чего зависят выплаты

При расчете пенсии учитываются следующие показатели:

оклады по должности, воинским (специальным) званием на время увольнения или смерти;

процентная надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Учитывают последние 24 месяца перед увольнением или смертью.

Заметьте! Пенсию перечисляют только в случае повышения денежного довольствия для определенных категорий служащих.

Как оформить пенсию

Чтобы получить пенсию, нужно подать заявление и перечень документов в ТЦК. После рассмотрения дела украинца они передадут его в ПФУ.

Документы, которые нужны:

денежный аттестат (с последнего места службы);

справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

налоговый номер;

выписка о регистрации места жительства лица;

справку ОК-5 из ПФУ;

справку по реквизитам банковского счета.

При оформлении пенсии по инвалидности дополнительно нужно:

справку медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни/извлечении ВЛК.

Если члены семьи оформляют пенсию по потере кормильца, им потребуются только следующие бумаги: