Жовтень принесе більшу пенсію не всім: що буде з ІІ групою інвалідності

Осінній сезон традиційно викликає у громадян чимало питань щодо можливого перегляду соціальних стандартів. Проте для окремих категорій отримувачів правила нарахування коштів залишаються сталими, вимагаючи лише уважності до власних документів.

Що буде з пенсією ІІ групи у жовтні

У жовтні масового підвищення пенсій по інвалідності не передбачається. Тому для людей з ІІ групою виплати нараховуватимуть за чинними правилами, а їхній розмір залежатиме, зокрема, від розрахунку пенсії за віком та страхового стажу.

Як пояснює Пенсійний фонд України, за загальним правилом пенсія по інвалідності для людей з ІІ групою становить 90% пенсії за віком. Для порівняння, люди з І групою отримують 100%, а з ІІІ групою - 50%.

Для ІІ групи є важливий нюанс: у деяких випадках виплату можуть розраховувати у розмірі 100% пенсії за віком. Це стосується, зокрема, непрацюючих пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж.

Скільки стажу потрібно для пенсії по інвалідності

Для призначення пенсії самої лише встановленої інвалідності недостатньо - необхідний також страховий стаж. Його тривалість залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності.

Наприклад, якщо інвалідність встановили у віці до 23 років, для призначення пенсії необхідно мати щонайменше 1 рік страхового стажу. Якщо ж інвалідність встановлена у 40 років, необхідно вже не менше 9 років стажу.

Водночас важливо не затягувати з оформленням пенсії. Якщо звернутися до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, пенсію призначать від дня встановлення інвалідності.

Як збільшити пенсію ІІ групи інвалідності

Для людей з ІІ групою інвалідності є можливість отримувати не 90%, а 100% пенсії за віком. Одна з ключових умов – припинення роботи та наявність необхідного страхового стажу.

Тому якщо людина з ІІ групою інвалідності звільняється, важливо повідомити про це Пенсійний фонд. Після зміни статусу з працюючого на непрацюючого орган ПФУ може провести відповідний перерахунок, якщо виконані законодавчі умови.

Як ми писали раніше, до пенсії по інвалідності також можуть встановлювати додаткові виплати. Зокрема, окремі пенсіонери мають право на вікову доплату, яка призначається автоматично після досягнення 70, 75 та 80 років.