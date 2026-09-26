Чи зростуть пенсії по інвалідності у жовтні

Основний перерахунок пенсій у 2026 році вже відбувся з 1 березня. Тоді Пенсійний фонд провів індексацію виплат, призначених до 31 грудня 2025 року включно. Розмір підвищення визначався індивідуально та становив від 100 до 2 595 гривень.

Тому окремої загальної індексації пенсій по інвалідності перед початком опалювального сезону у жовтні 2026 року наразі не передбачено. Розмір виплати залежить від виду пенсії, групи інвалідності, страхового стажу та причини, через яку її встановили. Разом з цим, для окремих категорій людей з інвалідністю діють гарантовані мінімальні розміри пенсійних виплат.

Скільки отримають люди з інвалідністю внаслідок війни

Для людей з інвалідністю внаслідок війни з 1 березня 2026 року встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат:

для І групи – 18 885 гривень;

для ІІ групи – 15 494 гривні;

для ІІІ групи – 10 625 гривень.

Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності мінімальна виплата становить 6 197 гривень. Якщо загальний розмір пенсії з усіма передбаченими законодавством складовими не досягає відповідного рівня, держава встановлює щомісячну адресну допомогу до необхідної суми.

Які виплати передбачені для людей з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу

Окремі гарантії діють для людей, чия інвалідність пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

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Для громадян, які постраждали внаслідок аварії, але не є ліквідаторами, з 1 березня 2026 року мінімальна пенсія становить:

І група – 11 048,25 гривні;

ІІ група – 8 838,60 гривні;

ІІІ група – 6 813,10 гривні.

Для учасників ліквідації наслідків аварії діють вищі гарантії. Мінімальна пенсійна виплата становить 20 653,55 гривні для І групи, 16 522,84 гривні для ІІ групи та 12 392,13 гривні для ІІІ групи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розмір виплати можна суттєво збільшити, якщо ви припинили працювати. Як пояснює Пенсійний фонд України, непрацюючі пенсіонери з 2 та 3 групами інвалідності мають право на отримання 100% пенсії за віком, якщо накопичили достатньо страхового стажу.

Вимоги до стажу безпосередньо залежать від віку, у якому людині встановили інвалідність. Наприклад, якщо 2 групу встановили до 46 років включно, жінці потрібно мати щонайменше 20 років стажу, а чоловікові – 25 років. Тому експерти радять обов'язково повідомляти ПФУ про своє звільнення, адже зміна статусу з "працюючого" на "непрацюючого" відкриває шлях до перерахунку та збільшення щомісячних надходжень до вашого гаманця.