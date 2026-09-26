Повысятся ли пенсии по инвалидности в октябре

Основной перерасчет пенсий в 2026 году уже состоялся с 1 марта. Тогда Пенсионный фонд провел индексацию выплат, назначенных до 31 декабря 2025 года включительно. Размер повышения определялся индивидуально и составлял от 100 до 2 595 гривен.

Поэтому отдельной общей индексации пенсий по инвалидности перед началом отопительного сезона в октябре 2026 года пока не предусмотрено. Размер выплаты зависит от вида пенсии, группы инвалидности, страхового стажа и причины, по которой она была назначена. Вместе с тем для отдельных категорий людей с инвалидностью действуют гарантированные минимальные размеры пенсионных выплат.

Сколько получат люди с инвалидностью вследствие войны

Для людей с инвалидностью вследствие войны с 1 марта 2026 года установлены минимальные размеры пенсионных выплат:

для I группы – 18 885 гривен;

для II группы – 15 494 гривны;

для III группы – 10 625 гривен.

Для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства минимальная выплата составляет 6 197 гривен. Если общий размер пенсии со всеми предусмотренными законодательством составляющими не достигает соответствующего уровня, государство устанавливает ежемесячную адресную помощь до необходимой суммы.

Какие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы

Отдельные гарантии действуют для людей, чья инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой.

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Для граждан, пострадавших в результате аварии, но не являющихся ликвидаторами, с 1 марта 2026 года минимальная пенсия составляет:

I группа – 11 048,25 гривны;

II группа – 8 838,60 гривны;

III группа – 6 813,10 гривен.

Для участников ликвидации последствий аварии действуют более высокие гарантии. Минимальная пенсионная выплата составляет 20 653,55 гривен для I группы, 16 522,84 гривен для II группы и 12 392,13 гривен для III группы.

Напомним, ранее мы писали, что размер выплаты можно существенно увеличить, если вы прекратили работать. Как поясняет Пенсионный фонд Украины, неработающие пенсионеры с 2 и 3 группами инвалидности имеют право на получение 100% пенсии по возрасту, если накопили достаточный страховой стаж.

Требования к стажу напрямую зависят от возраста, в котором человеку установили инвалидность. Например, если 2-ю группу установили до 46 лет включительно, женщине необходимо иметь не менее 20 лет стажа, а мужчине – 25 лет. Поэтому эксперты советуют обязательно сообщать ПФУ о своем увольнении, ведь смена статуса с "работающего" на "неработающего" открывает путь к перерасчету и увеличению ежемесячных поступлений в ваш кошелек.