Кому может быть назначена 100% пенсия по возрасту

Пенсия по инвалидности для отдельных категорий граждан может выплачиваться в размере 100% пенсии по возрасту. Это касается, в частности, неработающих пенсионеров с II и III группами инвалидности, если они соответствуют установленным требованиям относительно страхового стажа, напоминает Пенсионный фонд Украины.

По общему правилу пенсия по инвалидности для II группы составляет 90% пенсии по возрасту, а для III группы – 50%. В то же время закон предусматривает случаи, когда выплату могут назначить в полном размере.

Какие условия действуют для II группы инвалидности

Для неработающих лиц со II группой инвалидности размер пенсии может составлять 100% пенсии по возрасту при условии наличия необходимого страхового стажа. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность. Чем позже установлена II группа, тем выше требования к страховому стажу.

Например, если инвалидность установлена в возрасте до 46 лет включительно, необходимо иметь не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин. Для людей, которым II группу инвалидности установили в возрасте до 59 лет, необходимая продолжительность стажа увеличивается до 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин.

То есть для определения права на пенсию в размере 100% учитываются одновременно группа инвалидности, возраст ее установления, страховой стаж и факт работы.

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Когда 100% выплаты могут получать люди с III группой

Для III группы общий размер пенсии по инвалидности составляет 50 % пенсии по возрасту. Вместе с тем неработающие лица, которым III группа инвалидности была установлена после достижения пенсионного возраста, при наличии необходимого страхового стажа могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту.

Для этой категории установлены повышенные требования к стажу: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если все предусмотренные законодательством условия выполнены, пенсия может выплачиваться не в стандартном размере 50%, а в размере 100% пенсии по возрасту.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Если человек уже получает пенсию по инвалидности и после этого перестал работать, важно уведомить о смене статуса Пенсионный фонд Украины. Это необходимо, поскольку для неработающих пенсионеров предусмотрены отдельные условия относительно размера пенсионных выплат.

Если после увольнения возникло право на перерасчет, следует обратиться в ПФУ и предоставить документы, необходимые для проведения соответствующего перерасчета. В то же время после трудоустройства пенсионер должен уведомить об этом Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Изменение статуса работающего или неработающего пенсионера может повлиять на размер отдельных составляющих выплаты.

Также мы ранее писали о том, что размер пенсии по инвалидности зависит не только от установленной группы. При расчете учитываются страховой стаж и заработок, а в отдельных случаях – дополнительный стаж, который приравнивается к периоду с момента установления инвалидности до достижения пенсионного возраста.