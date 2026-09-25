Почему после перерасчета пенсия может уменьшиться

Пенсионный фонд проводит перерасчеты по разным причинам: из-за изменения законодательства, появления новых документов, приобретения дополнительного страхового стажа, изменения социальных стандартов или уточнения данных в пенсионном деле. Перерасчет может быть как автоматическим, так и индивидуальным – по заявлению пенсионера.

Одна из причин, по которой выплата может уменьшиться, – исправление ошибки в предыдущем расчете. Например, если при назначении пенсии в расчет попали некорректные данные о заработке, после их проверки Пенсионный фонд может провести новый расчет.

Важно! Размер пенсии зависит, в частности, от индивидуального коэффициента заработной платы. Он определяется путем сравнения зарплаты человека со средней зарплатой в Украине за соответствующий месяц. Поэтому изменение данных о заработке может напрямую повлиять на итоговую сумму пенсии.

Проблемы могут возникнуть, например, из-за неточностей в справках о зарплате. ПФУ в ходе проверок может обнаружить, что суммы в документе не соответствуют первичным документам, после чего справку нужно заменить и провести расчет по правильным данным.

В то же время уменьшение суммы не всегда означает ошибку Пенсионного фонда. На размер выплаты могут влиять изменения статуса пенсионера, трудоустройство или прекращение работы, смена места жительства или утрата права на определенную доплату. ПФУ подчеркивает, что такие обстоятельства могут изменять размер пенсии.

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Обратите внимание! Отдельно следует учитывать и правила ежегодной индексации. В 2026 году перерасчет с 1 марта проводился автоматически, а показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсии, увеличили на коэффициент 1,121. При этом при перерасчетах действуют ограничения относительно максимального размера выплаты.

Что делать, если после перерасчета денег стало меньше

Прежде всего пенсионеру следует выяснить, какой именно перерасчет был проведен и какие показатели изменились. Пенсионный фонд различает массовые перерасчеты, которые проводятся автоматически, и индивидуальные – на основании заявления и дополнительных документов.

Если причиной уменьшения стало изменение данных о заработке, стоит проверить документы, на основании которых ПФУ определил размер пенсии. Для этого можно обратиться в сервисный центр Фонда и попросить предоставить информацию о проведенном расчете.

Важно! Особое внимание следует уделить периодам работы и заработной плате, которые учитываются при расчете пенсии. Для периодов после июля 2000 года используется информация из персонифицированного учета, а для периодов до 1 июля 2000 года при определенных условиях можно подать справку о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд.

Если у человека есть документы о более высоком заработке за другой период до июля 2000 года, их можно подать в ПФУ для индивидуального перерасчета. Фонд прямо указывает, что одним из видов такого перерасчета является учет документов о заработной плате за другие 60 месяцев до 1 июля 2000 года.

Есть и другая важная гарантия. Постановление Кабмина № 124 предусматривает: если в результате предусмотренного им перерасчета размер пенсии уменьшается, пенсия должна пересчитываться при следующем увеличении показателя средней зарплаты, используемого для ее расчета.

Поэтому само по себе уменьшение суммы после перерасчета не означает, что пенсионер лишился права на выплату. Важно получить разъяснения относительно оснований для перерасчета, проверить данные о стаже и заработной плате и, при необходимости, подать в ПФУ документы, которые могут повлиять на размер пенсии.

Кстати, мы писали о том, что украинские пенсионеры часто сталкиваются с заниженными выплатами из-за ошибок в документах или незачтенного стажа. Однако неправильно рассчитанную пенсию можно обжаловать, причем начинать борьбу за перерасчет сразу в суде не нужно.