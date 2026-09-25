С чего начать борьбу за перерахунок
О порядке действий рассказала в комментарии 24 Канала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.
По ее словам, прежде всего необходимо получить подробный расчет пенсии. В письменном заявлении в территориальный орган ПФУ можно попросить предоставить информацию:
- какой страховой стаж был учтен;
- какую заработную плату приняли за основу для расчета выплаты;
- и какие коэффициенты и доплаты были применены.
Часть информации можно просмотреть и самостоятельно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
После этого следует проверить, правильно ли учтены все данные. Основанием для перерасчета, в частности, может служить неучет отдельных периодов страхового стажа, ошибка в определении заработной платы или коэффициента, а также неначисление предусмотренных законом надбавок и повышений.
Какие документы нужны для перерасчета
Если человек обнаружил ошибку, необходимо подготовить документы, подтверждающие его право на перерасчет. Это могут быть:
- справки о заработной плате;
- уточняющие справки от предприятий, учреждений или организаций;
- а также архивные документы.
В зависимости от ситуации могут понадобиться трудовая книжка, диплом, военный билет, свидетельства и другие документы, подтверждающие стаж или обстоятельства, влияющие на размер пенсии.
После этого в управление ПФУ, где человек состоит на учете, необходимо подать заявление о перерасчете пенсии и приложить необходимые документы.
Подайте заявление лично, потребуйте отметку о получении на вашем экземпляре или отправьте через "Укрпочту" ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении,
– пояснила адвокат.
Также обращение можно подать в электронной форме через портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.
По результатам рассмотрения обращения пенсионный орган должен дать ответ, а именно произвести перерасчет или уведомить об отказе. На это обычно отводится до 30 дней.
Что делать, если ПФУ отказал
Если Пенсионный фонд отказал в перерасчете или не решил вопрос надлежащим образом, решение, действия или бездействие органа можно обжаловать в окружном административном суде.
В иске можно потребовать признать действия или бездействие ПФУ противоправными и обязать фонд произвести перерасчет и выплату пенсии с учетом надлежащих составляющих.
- Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, на подачу иска отводится 6 месяцев с момента получения письменного отказа.
- Поэтому полученные от ПФУ документы и дату их вручения важно сохранять.
Важно также помнить, что пенсионеры освобождены от уплаты судебного сбора по делам о пенсионном обеспечении в соответствии с Законом Украины "О судебном сборе".
В случае положительного решения суда ПФУ обязан не только пересчитать пенсию на будущее, но и выплатить разницу за прошлый период, если право на нее было доказано, а задержка произошла по вине фонда,
– подчеркнула Дрижакова.
Напомним, работающие пенсионеры также могут рассчитывать на перерасчет пенсии, однако обновление выплаты не гарантирует ее повышения. В некоторых случаях после нового расчета сумма может остаться без изменений или даже оказаться меньше, чем была ранее.