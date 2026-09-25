З чого починати боротьбу за перерахунок

Про порядок дій розповіла у коментарі 24 Каналу адвокатка та керівниця ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

За її словами, перш за все необхідно отримати детальний розрахунок пенсії. У письмовій заяві до територіального органу ПФУ можна попросити надати інформацію:

який страховий стаж врахували;

яку заробітну плату взяли для обчислення виплати;

та які коефіцієнти й доплати застосували.

Частину інформації можна переглянути і самостійно в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Після цього варто перевірити, чи всі дані врахували правильно. Підставою для перерахунку, зокрема, може бути неврахування окремих періодів страхового стажу, помилка у визначенні заробітної плати або коефіцієнта, а також ненарахування передбачених законом надбавок і підвищень.

Які документи потрібні для перерахунку

Якщо людина виявила помилку, потрібно підготувати документи, які підтверджують її право на перерахунок. Це можуть бути:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

довідки про заробітну плату;

уточнювальні довідки від підприємств, установ чи організацій;

та архівні документи.

Залежно від ситуації можуть знадобитися трудова книжка, диплом, військовий квиток, свідоцтва та інші документи, які підтверджують стаж або обставини, які впливають на розмір пенсії.

Після цього до управління ПФУ, де людина перебуває на обліку, потрібно подати заяву про перерахунок пенсії та додати необхідні документи.

Подайте заяву особисто, вимагайте відмітку про отримання на вашому примірнику або надішліть Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення,

– пояснила адвокатка.

Також звернення можна подати в електронній формі через портал ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

За результатами розгляду звернення пенсійний орган має надати відповідь, а саме здійснити перерахунок або повідомити про відмову. На це зазвичай відводиться до 30 днів.

Що робити, ящо ПФУ відмовив

Якщо Пенсійний фонд відмовив у перерахунку або не вирішив питання належним чином, рішення, дії чи бездіяльність органу можна оскаржити в окружному адміністративному суді.

У позові можна вимагати визнати дії або бездіяльність ПФУ протиправними та зобов'язати фонд здійснити перерахунок і виплату пенсії з урахуванням належних складових.

Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, на подання позову дається 6 місяців з моменту отримання письмової відмови.

Тому отримані від ПФУ документи та дату їхнього вручення важливо зберігати.

Важливо також пам'ятати, що пенсіонери звільнені від сплати судового збору у справах щодо пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про судовий збір".

У разі позитивного рішення суду ПФУ зобов'язаний не лише перерахувати пенсію на майбутнє, а й виплатити різницю за минулий період, якщо право на неї було доведено, а затримка сталася з вини фонду,

– наголосила Дрижакова.

Нагадаємо, працюючі пенсіонери також можуть розраховувати на перерахунок пенсії, проте оновлення виплати не гарантує її підвищення. У деяких випадках після нового розрахунку сума може залишитися без змін або навіть виявитися меншою, ніж була раніше.