III група інвалідності: кому у жовтні можуть суттєво збільшити пенсію

Вересень приніс українцям чимало фінансових питань щодо соціальних гарантій від держави. Для частини громадян правила нарахування щомісячної допомоги вже у жовтні мають свої приховані нюанси.

Які суми отримають українці у жовтні та від чого вони залежать?

У жовтні 2026 року люди з III групою інвалідності продовжать отримувати пенсію по інвалідності, однак її розмір не є однаковим для всіх. Сума залежить, зокрема, від страхового стажу та заробітку людини, який враховується під час розрахунку пенсії, нагадує Пенсійний фонд.

Для пенсії по інвалідності III групи базовий розмір визначається у розмірі 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до закону. Водночас у певних випадках можуть діяти встановлені державою мінімальні гарантії та додаткові доплати.

Тому у жовтні фактична сума виплати може відрізнятися залежно від індивідуальних обставин пенсіонера. Додаткове підвищення також можливе, якщо людина має право на відповідну надбавку чи доплату.

Скільки стажу потрібно для пенсії по інвалідності?

Для призначення пенсії по інвалідності II або III групи необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, в якому встановили інвалідність, і може становити від 1 до 15 років.

Наприклад, якщо інвалідність встановили особі у віці до 23 років, для призначення пенсії необхідний щонайменше 1 рік страхового стажу. З віком вимоги до тривалості стажу збільшуються.

Чи можна одночасно отримувати пенсію та зарплату?

Наявність III групи інвалідності не позбавляє людину можливості працювати. Пенсіонер може офіційно працевлаштуватися та одночасно отримувати пенсію по інвалідності.

Як ми повідомляли раніше, працевлаштування може впливати на розмір окремих доплат і державних гарантій, оскільки частина з них передбачена саме для непрацюючих пенсіонерів. Тому у жовтні працюючим пенсіонерам варто враховувати не лише основний розмір пенсії, а й те, які саме доплати та підвищення їм належать з урахуванням статусу.