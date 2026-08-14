Кому можуть перерахувати пенсію по інвалідності

За загальним правилом пенсія по інвалідності призначається у відсотках від пенсії за віком. Для людей з І групою вона становить 100%, з ІІ групою – 90%, а з ІІІ групою – 50%.

Втім, у деяких випадках Пенсійний фонд може призначити або перерахувати виплату у розмірі 100% пенсії за віком навіть людям з ІІ чи ІІІ групою інвалідності. Для цього необхідно відповідати вимогам, визначеним законодавством.

Хто з ІІ групою може отримувати 100% пенсії

Таке право мають непрацюючі люди з ІІ групою інвалідності, якщо вони накопичили достатній страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, у якому людині вперше встановили інвалідність.

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Наприклад, якщо інвалідність встановили до 46 років включно, жінці потрібно щонайменше 20 років страхового стажу, а чоловікові – 25 років. Якщо інвалідність встановили у старшому віці, вимоги до стажу поступово збільшуються.

Зверніть увагу! Для тих, кому її встановили до 59 років, необхідно вже 25 років стажу для жінок і 30 років для чоловіків.

Тобто під час визначення права на 100% виплати враховують не лише групу інвалідності, а й вік її встановлення та страховий стаж.

За яких умов перерахунок можливий для ІІІ групи

Непрацюючі люди з ІІІ групою інвалідності також можуть претендувати на пенсію у розмірі 100% пенсії за віком. Однак така можливість діє лише за окремих умов.

Зокрема, якщо інвалідність встановили після досягнення пенсійного віку, жінка повинна мати не менше 30 років страхового стажу, а чоловік щонайменше 35 років. А от за наявності цих умов замість стандартних 50% пенсії за віком може бути призначена повна виплата.

Коли варто звернутися до Пенсійного фонду

Якщо людина вже отримує пенсію по інвалідності, але після звільнення з роботи стала непрацюючою, вона може звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перегляд розміру виплати.

Важливо! Саме статус непрацюючої особи є однією з умов для призначення пенсії у розмірі 100% пенсії за віком для людей з ІІ та ІІІ групами інвалідності.

Водночас у разі повторного працевлаштування про це необхідно повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата, яку доведеться повернути.

Що варто перевірити пенсіонерам

Якщо ви маєте ІІ або ІІІ групу інвалідності, не працюєте та накопичили необхідний страховий стаж, варто звернутися до Пенсійного фонду і перевірити, чи маєте право на перерахунок пенсії у розмірі 100% пенсії за віком.