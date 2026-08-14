Кому может быть перечислена пенсия по инвалидности

По общему правилу пенсия по инвалидности назначается в процентах от пенсии по возрасту. Для людей с I группой она составляет 100%, со II группой – 90%, а с III группой – 50%.

Однако в некоторых случаях Пенсионный фонд может назначить или пересчитать выплату в размере 100% пенсии по возрасту даже лицам с II или III группой инвалидности. Для этого необходимо соответствовать требованиям, установленным законодательством.

Кто из лиц с II группой инвалидности может получать 100% пенсии

Такое право имеют неработающие люди с II группой инвалидности, если они накопили достаточный страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку впервые установили инвалидность.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Например, если инвалидность была установлена до 46 лет включительно, женщине требуется не менее 20 лет страхового стажа, а мужчине – 25 лет. Если инвалидность была установлена в более пожилом возрасте, требования к стажу постепенно увеличиваются.

Обратите внимание! Для тех, кому инвалидность была установлена до 59 лет включительно, требуется уже 25 лет стажа для женщин и 30 лет для мужчин.

То есть при определении права на 100% выплату учитывают не только группу инвалидности, но и возраст ее установления, а также страховой стаж.

При каких условиях возможен перерасчет для III группы

Неработающие люди с III группой инвалидности также могут претендовать на пенсию в размере 100% пенсии по возрасту. Однако такая возможность действует только при определенных условиях.

В частности, если инвалидность была установлена после достижения пенсионного возраста, женщина должна иметь не менее 30 лет страхового стажа, а мужчина – не менее 35 лет. А вот при наличии этих условий вместо стандартных 50% пенсии по возрасту может быть назначена полная выплата.

Когда стоит обратиться в Пенсионный фонд

Если человек уже получает пенсию по инвалидности, но после увольнения с работы стал неработающим, он может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о пересмотре размера выплаты.

Важно! Именно статус неработающего лица является одним из условий для назначения пенсии в размере 100% пенсии по возрасту для людей с II и III группами инвалидности.

В то же время в случае повторного трудоустройства об этом необходимо уведомить Пенсионный фонд. Если этого не сделать, может возникнуть переплата, которую придется вернуть.

Что следует проверить пенсионерам

Если у вас II или III группа инвалидности, вы не работаете и накопили необходимый страховой стаж, стоит обратиться в Пенсионный фонд и проверить, имеете ли вы право на перерасчет пенсии в размере 100% пенсии по возрасту.