Як отримати пенсію по втраті годувальника у 2025 році

Держава забезпечує родини, які втратили годувальників, пенсійними виплатами, передбаченими законодавством. На сьогодні існують три основні програми, за якими родичі можуть отримати пенсію.

Яка пенсія по втраті годувальника 2025

Пенсія призначається непрацездатним родичам померлого, які перебували на його утриманні та мали страховий стаж на момент смерті годувальника, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Які виплати мають сім'ї, що втратили годувальника:

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника – призначається сім’ям, які втратили основного годувальника.

– призначається сім’ям, які втратили основного годувальника. Пенсія для родин загиблих військовослужбовців – передбачена для сімей військових, які загинули під час виконання службових обов’язків.

– передбачена для сімей військових, які загинули під час виконання службових обов’язків. Пенсія для родин зниклих безвісти – нараховується, якщо годувальник зник і внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Виплати можуть бути призначені через місяць після реєстрації зникнення.

Зауважте! Родини осіб, які зникли безвісти, можуть отримати право на пенсію через місяць після того, як поліція внесла інформацію про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ця пенсія призначається непрацездатним членам родини, які були на утриманні зниклого годувальника.

Для отримання пенсії необхідно подати заяву з відповідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України або через портал електронних послуг ПФУ.

Пенсія у разі втрати годувальника

Пенсія у разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам родини померлого, які були на його утриманні, за умови наявності в годувальника страхового стажу на момент смерті.

Важливо! Дітям пенсія надається незалежно від того, чи перебували вони на утриманні годувальника.

До непрацездатних членів родини, які можуть отримати пенсію, належать:

чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років, або старші, якщо стали інвалідами до досягнення повноліття;

чоловік або дружина, а за їх відсутності – один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого, незалежно від віку та працездатності.

Такі члени родини отримують пенсію на весь період, поки вони залишаються непрацездатними.

Зауважте! Родина годувальника, для якої його допомога була основним джерелом доходу, може звернутися за пенсією у разі втрати годувальника, навіть якщо вже отримує пенсію.

Розміри пенсії

Розмір пенсії залежить від кількох чинників, зокрема від стажу та заробітку померлого годувальника. Для визначення пенсії враховується розмір пенсії за віком померлого.

Пенсія у разі втрати годувальника призначається наступним чином: