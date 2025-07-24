Яку пенсію й надбавку отримуватиме українець з 39 роками стажу

Майже 30 років страхового стажу надає українцям право піти на відпочинок в 60 років. Також можна отримувати надбавку за понаднормовий стаж.

Який розмір пенсії при стажі 39 років?

Розмір пенсії залежить від зарплати та набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Українці можуть втратити пенсії та страхові виплати: хто під загрозою та як цього уникнути

Умови дя виходу на пенсію в 2025 році такі:

у 60 років – 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – за наявності 15 років страхового стажу.

Отже, українець з 39 роками стажу зможе вийти на пенсію в 60 років, а розмір пенсії можна порахувати за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

При мінімалці українець з 39 роками стажу матиме пенсію 3 120 (8 000 × 0,39). А при середній зарплаті у 23 460 гривень українець зможе отримувати 9 149 гривень (20 355 × 0,39).

Яка надбавка за понаднормовий стаж?

Українці з 39 роками стажу зможуть отримувати надбавку за понаднормовий стаж.

Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;

Якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний «додатковий» рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).