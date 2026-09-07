Як отримати пенсію понад 10 000 гривень

Забезпечити собі гідну старість в українських реаліях цілком можливо, якщо заздалегідь зрозуміти як саме формуються пенсійні виплати. Зокрема, які чинники найбільше впливають на розмір пенсії.

Що потрібно для призначення високої пенсійної виплати

Щоб отримувати понад 10 тисяч гривень на заслуженому відпочинку, українцям потрібні не лише багаторічний страховий стаж, а й офіційна зарплата, яка суттєво перевищує середню по країні.

Загальна формула розрахунку пенсії наразі, як повідомляє Пенсійний фонд, така: П = Зп × Кз × Кс, розшифровуються ці значення наступним чином:

П – це розмір пенсії;

– це розмір пенсії; Зп – середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії;

– середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії; Кз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;

– індивідуальний коефіцієнт заробітної плати; Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Цікаво! Пенсійний фонд України фіксує стрімке зростання середньої зарплати, з якої сплачуються внески: у червні 2026 року вона сягнула – 28 169,69 гривні. Для розуміння, з початку року ця сума збільшилась на 6 293,63 гривні (або на 28,8%). В січні цей показник становив 21 876,06 гривень.

Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію у 2026 році

У 2026 році вимоги до кількості стажу змінились:

тепер, аби вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати не менш як 33 роки стажу;

в 63 – не менше як 23 роки.

А от для 65 років змін не відбулось. В цьому віці, щоб піти на заслужений відпочинок, надалі буде достатньо 15 років страхового стажу.