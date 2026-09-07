Що потрібно для призначення високої пенсійної виплати
Щоб отримувати понад 10 тисяч гривень на заслуженому відпочинку, українцям потрібні не лише багаторічний страховий стаж, а й офіційна зарплата, яка суттєво перевищує середню по країні.
Загальна формула розрахунку пенсії наразі, як повідомляє Пенсійний фонд, така: П = Зп × Кз × Кс, розшифровуються ці значення наступним чином:
- П – це розмір пенсії;
- Зп – середня зарплата по Україні за 3 останні роки, що передують року звернення для призначення пенсії;
- Кз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати;
- Кс – коефіцієнт страхового стажу.
Цікаво! Пенсійний фонд України фіксує стрімке зростання середньої зарплати, з якої сплачуються внески: у червні 2026 року вона сягнула – 28 169,69 гривні. Для розуміння, з початку року ця сума збільшилась на 6 293,63 гривні (або на 28,8%). В січні цей показник становив 21 876,06 гривень.
Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію у 2026 році
У 2026 році вимоги до кількості стажу змінились:
- тепер, аби вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати не менш як 33 роки стажу;
- в 63 – не менше як 23 роки.
А от для 65 років змін не відбулось. В цьому віці, щоб піти на заслужений відпочинок, надалі буде достатньо 15 років страхового стажу.