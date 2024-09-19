Як отримати пенсію в Україні, і за кордоном

Отримання пенсії в Україні та за кордоном є актуальним питанням для багатьох громадян, які планують або вже проживають за межами країни. Відповідно до законодавства, такі пенсіонери можуть продовжувати отримувати виплати навіть за кордоном.

Пенсія в Україні та за кордоном

Українське законодавство дозволяє отримувати пенсію громадянам України, які проживають за межами країни та досягнули там пенсійного віку. Проте, для цього потрібно виконати ряд умов. Зокрема, оформити пенсію дистанційно, як повідомляють у ПФУ.

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Річ у тім, що між Україною та багатьма іншими країнами існують угоди про соціальне забезпечення, які можуть спростити процес отримання пенсії з обох країн. Ці угоди дозволяють узгоджувати вимоги щодо стажу, умов для отримання пенсій та інших аспектів, що можуть бути важливими для осіб, які мають право на пенсію в кількох країнах.

Зауважте! Водночас громадяни, які працюють за кордоном, зазвичай сплачують внески до пенсійних фондів тієї країни, де вони працюють. Після виходу на пенсію такі особи мають право на пенсійні виплати відповідно до законодавства цієї країни.

Чи зараховуватиметься страховий стаж набутий в іншій країні

У Мінсоцполітики також повідомили, що при визначенні права на пенсію в Україні буде враховуватися страховий стаж, набутий в інших країнах, навіть якщо з цими країнами не укладено угоди про пенсійне забезпечення.

Важливо! Для розрахунку розміру пенсії будуть враховуватися лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні, а також стаж роботи, набутий до 1 січня 2024 року. Час виходу на пенсію враховуватиме як український, так і закордонний стаж.