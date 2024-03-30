Пенсії чорнобильців по інвалідності: чого чекати від виплат цього року

Особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримують від держави пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від багатьох чинників, але мінімальна межа є чітко визначеною

Пенсія по інвалідності внаслідок ЧАЕС

Пенсія по інвалідності внаслідок ЧАЕС призначається у одному з розмірів:

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або у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках;

п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Тож пенсія по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання через ЧАЕС не може бути меншою ніж:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III групи – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Які пенсії у ліквідаторів

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС з-поміж ліквідаторів наслідків аварії, не може бути меншую ніж:

І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;

ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);

ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС залежить від розміру середньої зарплати по Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за минулий рік.