Пенсії чорнобильців по інвалідності: чого чекати від виплат цього року
30 березня 2024, 12:33Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримують від держави пенсію по інвалідності. Її розмір залежить від багатьох чинників, але мінімальна межа є чітко визначеною
Пенсія по інвалідності внаслідок ЧАЕС
Пенсія по інвалідності внаслідок ЧАЕС призначається у одному з розмірів:
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- або у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках;
- п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Тож пенсія по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання через ЧАЕС не може бути меншою ніж:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III групи – 5 048,95 гривні;
- для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.
Які пенсії у ліквідаторів
Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС з-поміж ліквідаторів наслідків аварії, не може бути меншую ніж:
- І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;
- ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);
- ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).