Пенсия по инвалидности вследствие ЧАЭС

Пенсия по инвалидности вследствие ЧАЭС назначается в одном из размеров:

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или в размере возмещения фактического ущерба, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах;

пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Поэтому пенсия по инвалидности, которая наступила вследствие увечья или заболевания из-за ЧАЭС не может быть меньше чем:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Какие пенсии у ликвидаторов

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС из числа ликвидаторов последствий аварии, не может быть меньше чем:

І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;

II группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);

ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).

Напомним! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС зависит от размера средней зарплаты по Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за прошлый год.