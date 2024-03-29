Какая минималка будет в апреле

Сейчас минимальная пенсия и "социальная" пенсия от государства находятся на одном уровне – 2 361 гривны. Эти выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

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Напомним! "Социальную" пенсию получают лица, которые вообще не имеют страхового стажа. Ее назначают с 65 лет.

Во время мартовской индексации размер минимальной пенсии подняли до 2 725 гривен. Перерасчет больших выплат также зависел от возраста пенсионеров и их стажа.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен.

Какие еще выплаты выросли