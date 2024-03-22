Якщо немає стажу: чи призначать пенсію по інвалідності
Джерело:Мінсоцполітики
Українцям продовжують призначати та виплачувати усі соціальні виплати попри повномасштабну війну з Росією. У тому числі це стосується й осіб з інвалідністю.
За яких умов призначають пенсію по інвалідності
За інформацією від Мінсоцполітики, виплати по інвалідності призначають за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.
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Відтак, виплати призначаються у випадку, якщо громадянин отримав каліцтво, не пов'язане з трудовою діяльністю. А також держава підтримуватиме фінансово, якщо інвалідність була набута з дитинства.Зверніть увагу! Це передбачено статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Які вимоги до стажу залежно від групи інвалідності
- Пенсії для людей з І та ІІ групами інвалідності
Пенсії призначаються людям з інвалідністю І та ІІ групи, якщо вони мають страховий стаж від 1 до 10 років. Залежно від віку, коли людину визнали інвалідом.
- Пенсійні виплати для людей з ІІІ групою інвалідності
Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника – необхідно мати від 1 року до 14 років страхового стажу.
Уряд також визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть:
- для I групи – 2 760 гривень;
- для II та III груп, якщо людина не працює – 2 520 гривень;
- особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.
Як оформити пенсію по інвалідності
Для оформлення пенсії по інвалідності слід звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.
Також слід підготувати необхідні документи:
- паспорт;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- диплом;
- трудову книжку;
- документи на підтвердження встановлення групи інвалідності.