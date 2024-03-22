За яких умов призначають пенсію по інвалідності

За інформацією від Мінсоцполітики, виплати по інвалідності призначають за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

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Відтак, виплати призначаються у випадку, якщо громадянин отримав каліцтво, не пов'язане з трудовою діяльністю. А також держава підтримуватиме фінансово, якщо інвалідність була набута з дитинства.

Зверніть увагу! Це передбачено статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Які вимоги до стажу залежно від групи інвалідності

Пенсії для людей з І та ІІ групами інвалідності

Пенсії призначаються людям з інвалідністю І та ІІ групи, якщо вони мають страховий стаж від 1 до 10 років. Залежно від віку, коли людину визнали інвалідом.

Пенсійні виплати для людей з ІІІ групою інвалідності

Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника – необхідно мати від 1 року до 14 років страхового стажу.

Уряд також визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть:

для I групи – 2 760 гривень;

для II та III груп, якщо людина не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Важливо! До пенсії у зв'язку з інвалідністю встановлюються надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.

Як оформити пенсію по інвалідності

Для оформлення пенсії по інвалідності слід звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Також слід підготувати необхідні документи:

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

диплом;

трудову книжку;

документи на підтвердження встановлення групи інвалідності.

Зауважте! Для оформлення соціальної допомоги особам, яким встановлено інвалідність, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та надати аналогічний пакет документів.